Körperverletzung

Frau kranken­hausreif geschlagen: "Ich schlitz dich auf"

Klagenfurt - Heute Nachmittag muss sich in Kärnten ein Mann vor Gericht verantworten, der eine Frau so lange geschlagen haben soll, dass sie sogar am Ohr operiert werden musste. Zudem soll er sie bedroht haben. Der Tatbestand lautet Körperverletzung und fortgesetzte Gewaltausübung.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (107 Wörter)