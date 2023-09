Bis zum 8. April Heute be­ginnt Fasten­zeit: Verzichtet auch ihr auf etwas? Kärnten - Mit dem heutigen Aschermittwoch, dem 22. Feber, beginnt die 40-tägige christliche Fastenzeit. Bis zum Karsamstag, 8. April, der Tag vor Ostern, verzichten wieder einige Österreicher auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, Speisen, Alkohol oder Zigaretten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) © Bettina Nikolic

40 Tage lang verbrachte Jesus laut Bibel in der Wüste. Daher beginnt jedes Jahr am Aschermittwoch die christliche Fastenzeit, die am Karsamstag vor Ostern endet. Genau genommen sind das dann allerdings 46 Tage, da Sonntage allerdings prinzipiell eher als fastenfrei gelten, sind es abzüglich der sechs Sonntage dann streng genommen eben nur 40 Fastentage. Viele Menschen fasten allerdings den gesamten Zeitraum über, inklusive der Sonntage.

Fastentücher werden aufgezogen

Ein in den Alpenländern einzigartiger Brauch wird in Kärnten während der Fastenzeit in besonderer Weise gepflegt, nämlich das Aufziehen von Fastentüchern. In rund der Hälfte aller Kärntner Pfarren finden sich künstlerisch gestaltete Fastentücher, welche in der Zeit vor Ostern die Altäre verhüllen. Mit rund 40 in Verwendung befindlichen Fastentüchern aus der Zeit vor 1800 hat Kärnten österreichweit den höchsten Bestand an historischen Fastentüchern.

Die ältesten Fastentücher Kärntens Gurker Fastentuch (aus dem Jahr 1458)

Fastentuch von Haimburg (aus dem Jahr 1504)

Fastentuch von Reichenfels (aus dem Jahr 1520)

Fastentuch aus Steuerberg (aus dem Jahr 1530)

Fastentuch von Baldramsdorf (aus dem Jahr 1555)

Fastentuch von Maria Bichl/Lendorf (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts)

Fastentuch in der Stiftskirche Millstatt (aus dem Jahr 1593)

Fastentuch von St. Stefan am Krappfeld (aus dem Jahr 1612)

Sternberger Fastentuch (aus dem Jahr 1629)

Worauf verzichtet man?

Ursprünglich waren die Regeln sehr streng und man verzichtete hauptsächlich auf Fleisch und teilweise, vor allem im Mittelalter, sogar auf Milchprodukte. Mittlerweile haben sich diese Vorhaben in der Gesellschaft allerdings geändert. Man verzichtet auf Sachen, auf die man sonst nicht verzichten will oder würde, wie Süßigkeiten, Alkohol, das Rauchen oder eben Fleisch. Macht ihr beim Fasten mit? Und falls ja: Worauf verzichtet ihr so?