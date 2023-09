Bis 8. April Fasten­zeit startet heute: Verzichtet auch ihr? Steiermark - Mit dem heutigen Aschermittwoch, dem 22. Feber, beginnt die 40-tägige christliche Fastenzeit. Bis zum Karsamstag, 8. April, der Tag vor Ostern, verzichten wieder einige Österreicher auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, Speisen, Alkohol oder Zigaretten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © pixabay.com

40 Tage lang verbrachte Jesus laut Bibel in der Wüste. Daher beginnt jedes Jahr am Aschermittwoch die christliche Fastenzeit, die am Karsamstag vor Ostern endet. Genau genommen sind das dann allerdings 46 Tage, da Sonntage allerdings prinzipiell eher als fastenfrei gelten, sind es abzüglich der sechs Sonntage dann streng genommen eben nur 40 Fastentage. Viele Menschen fasten allerdings den gesamten Zeitraum über, inklusive der Sonntage.

Worauf verzichtet man?

Ursprünglich waren die Regeln sehr streng und man verzichtete hauptsächlich auf Fleisch und teilweise, vor allem im Mittelalter, sogar auf Milchprodukte. Mittlerweile haben sich diese Vorhaben in der Gesellschaft allerdings geändert. Man verzichtet auf Sachen, auf die man sonst nicht verzichten will oder würde, wie Süßigkeiten, Alkohol, das Rauchen oder eben Fleisch. Macht ihr beim Fasten mit? Und falls ja: Worauf verzichtet ihr so?