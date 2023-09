Super!

Snowboard-WM: Grazer Arvid Auner holt sich WM-Silber

Georgien/Graz - Was für eine Spitzenleistung! Die Grazer Snowboard-Ass Arvid Auner holte sich bei der Weltmeisterschaft in Georgien am Dienstag Silber. Nur um eine knappe halbe Sekunde hatte er den ersten Platz verfehlt.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (48 Wörter)