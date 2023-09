Um 7 Prozent Es wird noch teurer: Miet­preise in Graz ge­stiegen Graz - In vielen Städten Österreichs ist Wohnen im vergangenen Jahr teurer geworden. Wer eine Wohnung in Graz sucht, muss aktuell 7 Prozent mehr für die Miete bezahlen als vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt.at. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © 5min.at

Nachdem sich der Mietanstieg 2021 vor allem in den teuersten Städten abgeschwächt hatte, ist es 2022 teils wieder zu deutlicheren Preiszuwächsen gekommen. Das liegt vor allem am starken Anstieg der Kreditzinsen sowie der Verschärfung der Kreditvergabekriterien im vergangenen Jahr. Diese haben dazu geführt, dass der Immobilienkauf in Österreich für immer weniger Menschen leistbar ist und sich die Nachfrage folglich zunehmend auf Mietobjekte konzentriert.

Es wird noch teurer

In den kommenden Monaten dürfte das Wohnen in Österreich sogar noch teurer werden: So steht im April eine deutliche Erhöhung der Richtwertmieten für Altbauten an. Zudem dürften die Betriebskosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise zulegen und zu einer weiteren Verteuerung der Gesamtmieten führen.

Wohnen in Graz: Mieten um 7 Prozent gestiegen

Wer eine Wohnung in Graz sucht, muss aktuell 7 Prozent mehr für die Miete bezahlen als vor einem Jahr. Mit einem mittleren Quadratmeterpreis von 12,10 Euro befindet sich die steirische Hauptstadt im oberen Mittelfeld des Städtevergleichs. Somit hat die Mietpreisentwicklung in den größten Städten Österreichs im vergangenen Jahr wieder an Dynamik gewonnen, nachdem die Angebotsmieten 2021 jeweils stabil geblieben waren.