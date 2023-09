Staatsmeisterschaften in Linz Je zwei Medaillen, viele vierte Plätze: Kärntner Athleten nicht vom Glück verfolgt Kärnten - Am vergangenen Wochenende haben die Leichtathletik Staatsmeisterschaften in Linz stattgefunden. Mit dabei waren auch einige Kärntner Athleten, die zwei Medaillen ergattern konnten. Mit einigen vierten Plätzen war man allerdings nicht wirklich vom Glück verfolgt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) Stephan Pacher (VST LAAS, ganz rechts) konnte Bronze über 60 Meter holen, Lukas Pullnig (KLC, 2. v. l.) hatte mit insgesamt drei vierten Plätzen das Glück so gar nicht auf seiner Seite. © ÖLV / Robert Katzenbeisser

Für die Kärntner Highlights bei den Leichtathletik-Hallenstaatsmeisterschaften am vergangenen Wochenende in der Linzer “Tips-Arena” sorgten Stephan Pacher aus Völkermarkt (VST LAAS) über 60 Meter und die KLC-Frauenstaffel über die 4×200 Meter-Distanz mit jeweils einer Bronze-Medaille. Auch in der U18-Klasse – deren Meisterschaften wurden am selben Wochenende ebenfalls in Linz ausgetragen – konnten zwei Medaillen “geschürft” werden. Für beide war Julian Hackl vom LAC Klagenfurt verantwortlich. Er holte in seiner Altersklasse Silber im Hochsprung und Bronze im Dreisprung.

Viel Pech bei vierten Plätzen

Kärntens Athleten hatten allerdings auch sehr viel Pech bei den Titelkämpfen in Oberösterreich. So musste man sich in der allgemeinen Klasse gleich sechs Mal mit dem vierten Platz zufrieden geben – trotz außergewöhnlicher Leistungen, wie unter anderem eine persönliche Bestleistung von Fabio Fister (DSG Maria Elend) über 800 Meter zeigt. Der größte Pechvogel war aber wohl Lukas Pullnig aus Klagenfurt (KLC). Er musste unglaubliche drei Mal mit “Blech” vorlieb nehmen. Dabei hatte er über 60 Meter im Vorlauf seine Bestleistung auf 6,91 Sekunden heruntergeschraubt, im Finale war er aber zwei Hundertstel langsamer. Bitterer Beigeschmack: Die Vorlaufzeit hätte für Bronze gereicht.

Die Ergebnisse im Überblick: Allgemeine Klasse Stephan Pacher (VST LAAS), 3. Platz über 60 Meter: 6,92 Sekunden

, 3. Platz über 4x200 Meter: 1:45,48 Minuten Lukas Pullnig (KLC), 4. Plätze über 60 (6,93 Sekunden) und 200 Meter (22,26 Sekunden)

(DSG Maria Elend), 4. Platz über 800 Meter: 1:54,13 Minuten KLC-Männer-Staffel , 4. Platz über 4x200 Meter: 1:35,01 Minuten

(KLC), 4. Platz über 200 Meter: 26,32 Sekunden Elisabeth Bluch (LAC), 4. Platz im Dreisprung: 11,14 Meter

, 5. Platz über 1.500 Meter: 3:59,52 Minuten Stephan Pacher , 6. Platz über 200 Meter: 22,44 Sekunden

(TLC-ASKÖ Feldkirchen), 6. Platz über 60 Meter: 7,85 Sekunden Lilly Pleßnitzer , 6. Platz über 400 Meter: 59,05 Sekunden

(LC Villach), 7. Platz über 3.000 Meter: 10:27,95 Minuten Maja Kropiunik (KLC), 7. Platz über 400 Meter: 59,58 Sekunden

(SV Thörl-Maglern), 8. Platz über 1.500 Meter: 4:53,39 Minuten Elisabeth Bluch, 9. Platz im Hochsprung: 1,53 Mete3 U18-Meisterschaften Julian Hackl (LAC), 2. Platz im Hochsprung: 1,75 Meter

, 3. Platz im Dreisprung: 11,97 Meter Katharina Just (KLC), 4. Platz über 60 Meter: 8,01 Sekunden

(KLC), 8. Platz über 3.000 Meter: 11:40,25 Minuten Estelle Miklau (LAC), 9. Platz im Weitsprung: 4,93 Meter

