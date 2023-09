Bitte um Hinweise Brandstifter in Klagenfurt unterwegs? Polizei ermittelt Klagenfurt - Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagabend eine Thujenhecke in Klagenfurt angezündet. Gleich danach standen zwei weitere Hecken in Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © BF Klagenfurt

Spielende Kinder beobachteten am Montagabend eine unbekannte männliche Person in Klagenfurt, wie diese mit einem Stabfeuerzeug zu einer zwei Meter hohen Thujenhecke ging und in weiterer Folge eine Thuja anzündete. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Westen. “Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannte die Hecke auf einer Länge von 20 bis 25 Meter zur Gänze ab”, heißt es am Montag seitens der Polizei. Wir haben berichtet. Wie nun bekannt wurde, musste die Feuerwehr wenig später erneut wegen zwei Heckenbränden ausrücken. Die Berufsfeuerwehr informiert: “Die Polizei ist informiert und ermittelt”.