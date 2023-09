Krass! Legendär: DJ Star Flip Capella zu Gast im V-Club Villach - Einer der bekanntesten und meistgebuchtesten DJs österreichweit, mit über 33 Millionen Streams auf Spotify kommt in den V-Club? Richtig gelesen. FLIP CAPELLA, ein mittlerweile international bekannter DJ findet kommenden Samstag seinen Weg nach Villach und zeigt uns, wie man so richtig Party macht. Also, kommt vorbei! von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (350 Wörter) Werbung Kommt vorbei! © V-Club

#Fanmoment: Am Samstag, dem 25. Februar, ist der weltbekannte DJ Flip Capella im V-Club zu Gast. Er spielte bereits Shows am Electric Love Festival (10 Jahre in Folge Mainstage!!!), Donauinselfest, Sziget Festival, Ballaton, Austria Goes Zrce, uvm. Außerdem ist er schon fixer Bestandteil in unterschiedlichsten Radiosendern europaweit.

Unfassbar!

Besonders bekannt ist Flip Capella durch seinen „Fu** Genres“ MashUp Style aus aktuellen Hits und Party Classics mit House, Bass, Hardstyle, Psy und D&B Beats & Drops. Er wurde auch schon als direkter Support-Act für internationale DJ Superstars wie Martin Garrix, Timmy Trumpet, The Chainsmokers, Marshmello, Avicii und vielen weiteren gebucht. Kaum zu glauben, dass dieser Star dieses Wochenende nach Villach in den V-Club kommt. Wie kann man das nur verpassen wollen? Start im V-Club ab 21 Uhr!

Der weltbekannte DJ Flip Capella zu Gast im V-Club! © V-Club

Der V-Club hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Club kommende Woche zu bieten hat. Das Wochenende beginnt schon am Donnerstag mit dem #noruleson // thursday Event. Alles nach dem Motto: „Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club.“ Am Freitag geht es weiter mit dem #SpinToWin // Das V-Glücksrad Event. Bei dem V-Glücksrad kann jeder gewinnen! Also kommt vorbei und gewinnt gratis Getränke, Logen und sogar Jahresabos! Also lass dir nichts entgehen und starte dein Party-Wochenende schon am Donnerstag! Start jeweils um 21 Uhr im V-Club mit freiem Eintritt!

Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club. © V-Club Gewinnt gratis Getränke, Logen und sogar Jahresabos! © V-Club

Von deiner Party sicher nach Hause!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle Service vom V-Club findest du hier.