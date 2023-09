Tragisch!

Zwei Todes­fälle am Fasching

Seiersberg-Pirka - Am Faschingsdienstag kam es in Seiersberg-Pirka gleich zu zwei tragischen Todesfällen. Eine 71-jährige Frau verstarb noch während des Faschingsrummels. Auch ein 66-jähriger Mann verlor am Faschingsdienstag sein Leben. Er wurde auf dem Nachhauseweg von einem Zug erfasst.

