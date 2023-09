Rotes Kreuz investiert rund 70.000 Euro Mobile Ultra­schall­geräte für alle Rettungs­fahrzeuge in Kärnten Kärnten - Um die notfallmedizinische Versorgung der Kärntner Bevölkerung noch weiter zu verbessern, stattet das Kärntner Rote Kreuz alle Notarzt-Einsatzfahrzeuge mit einem mobilen Ultraschallgerät aus. Im Zuge dessen kam es kürzlich zu einer mehrtägigen Fortbildungsveranstaltung für engagierte Notärzte aus allen Kärntner Rotkreuz-Bezirksstellen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © RK/KK

Werden schwer erkrankte Patienten bereits kurz nach dem Unfall zielgerichtet behandelt, verbessern sich ihre Überlebenschancen erheblich. Ein Notfall-Ultraschallgerät ermöglicht den Rettungsteams das Erkennen von lebensbedrohlichen Verletzungen. So können Blutungen in Brust- und Bauchraum erkannt, aber auch die Funktion von Herzklappen analysiert werden. „Ein Ultraschallgerät im Einsatzfahrzeug trägt maßgeblich dazu bei, dass schnell eine richtige Diagnose gestellt und damit auch die richtige Therapie eingeleitet werden kann“, erklärt Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.

Praxisnahe Ausbildung im Bereich der Notfallmedizin

Im Rahmen der Übergabe der Ultraschallgeräte an die Notarzteinsatzfahrzeuge fand letztes Wochenende in Cap Wörth die dazugehörige notfallmedizinische Ausbildung statt. Der Kurs ist nach dem neuesten Stand der internationalen Akut- und Notfallmedizin ausgerichtet und wird professionell vom Kardiologen und Internisten Stefan Pötz geleitet, mit Unterstützung seines 4 –köpfigen Fachärzteteams. Die Fortbildungspunkte wurden durch die Ärztekammer für Kärnten unterstützend gewährt und approbiert. Ermöglicht wurde dieser hochwertige Fortbildungskurs für rund 20 Notärzte durch die großzügige Unterstützung vom Land Kärnten, mit Beate Prettner. Rotkreuz-Präsident Pirz freut sich: „Dank unserer Investition und durch die qualitative Fortbildung wird die präklinische Versorgung der Patienten in Kärnten weiter verbessert. Wichtig ist dabei, dass im Kurs auch auf in der Notfallmedizin relevante Situationen und Fragestellungen eingegangen wird.“