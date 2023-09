Beide alkoholisiert Streit von betrunkenem Ehepaar eskaliert Klagenfurt - In einer Wohnung in Klagenfurt kam es gestern Abend zu einem Streit zwischen einem betrunkenen Ehepaar. Die Frau wurde dabei verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Während einer verbalen Auseinandersetzung, am 21. Februar 2023 um 20.10 Uhr, in einer Wohnung in Klagenfurt, schlug ein 44-jähriger Mann aus Klagenfurt seine 52-jährige Frau. Dabei erlitt die 52-jährige Klagenfurterin Verletzungen unbestimmten Grades. Laut Polizei waren beide alkoholisiert. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Mann wird wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.