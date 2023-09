In Justizanstalt eingeliefert Ein­brüche in drei Bundes­ländern: Diebes-Duo fest­genommen Steiermark - Für die beiden Rumänen (34 und 37 Jahre alt) klickten vor kurzem die Handschellen. Sie sollen in Ober-, Niederösterreich und Steiermark mehrere Einbrüche begangen haben. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 30.000 Euro. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Polizeiliche Kriminalprävention

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelten seit Jahresbeginn 2023 gegen unbekannte Täter, die Einbruchsdiebstähle in Geschäfte und Gasthäuser verübten. Bei diesen Erhebungen konnten die Polizisten nach einer Einbruchsserie im Bezirk Krems-Land ein mögliches Tatfahrzeug ausforschen und in weiterer Folge den Fahrzeuglenker, einen 37-jährigen rumänischen Staatsbürger, eruieren. Dieser wohnte gemeinsam mit einem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger in einer Wohnung in Bruck an der Mur, Steiermark.

Einbrecher festgenommen

Bei weiteren Ermittlungen konnten die beiden rumänischen Staatsbürger unmittelbar nach der Begehung von vier Einbruchsdiebstählen in Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, am 15. Februar 2023 in Aschau bei Ilz, Steiermark, von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, festgenommen werden.

Einer verweigerte Aussage, anderer teils geständig

Die Polizisten konnten bei der Festnahme der beiden Beschuldigten Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut von zurückliegenden Einbruchsdiebstählen sichergestellt werden. Bei der Einvernahme verweigerte der 37-jährige Beschuldigte die Aussage, der 34-jährige Beschuldigte war zu einigen Straftaten geständig.

In Justizanstalt eingeliefert

Da ein Teil des sichergestellten Diebesgutes noch keinen Straftaten zugeordnet werden konnte, werden die Ermittlungen der Kriminalisten fortgesetzt. Bei den Einbruchsdiebstählen wurden u.a. Werkzeug, Bargeld, Kleidung gestohlen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 30.000 Euro, die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die dortige Justizanstalt eingeliefert.