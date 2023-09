Gespräch mit Glanznig & Grohskopf Bilanz nach Villacher Fasching: "Damit können wir leben" Villach - In der Villacher Faschingsgilde herrscht nach der TV Übertragung der Faschingssitzung eitle Wonne. Trotz Aschermittwoch und dem Beginn der Fastenzeit sind der Kanzler Charly Glanznig und der ORF Regisseur Volker Grohskopf in Hochstimmung. „Spekuliert haben wir mit einer Million Zuseher, geworden sind es mit 954.000 knapp darunter, damit können wir leben“, freut sich Grohskopf. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Faschingsgilde Villach

„Lassen wir erst den Aschermittwoch vergehen, dann starten wir sofort in die neuen Vorbereitungen“, freut sich auch Glanznig, trotz verheerenden Beschimpfungen über die Aufführung im Internet. „Jeden kann man halt nicht recht machen, wir werden aber in der kommenden Saison vieles verändern“, verspricht er. Und: „Es sind ja einige junge Akteure zu uns gestoßen, denen wir halt allen etwas Zeit einräumen müssen, es hat aber schon gut geklappt”. Spekulationen, ob Arno Kohlweg, Star der Sängerrunde aufhören wird, wischt Glanznig vom Tisch. „Ich stehe mit ihm in Kontakt, das müsste ich wissen.“

Themen für die kommende Saison festlegen

In der kommenden Saison soll es wieder mehr Politik geben, auch ein Prangerredner wird noch dringend gesucht. Schon im Mai werden sich die Narren zu einem Meetig treffen und die ersten Themen für die kommende Saison, die länger als die heurige sein wird, festlegen. Ein Jahr darauf werden dann die Sektkorken besonders laut knallen: Dann steht der 70er der Gilde an.