Giftköder-Warnung Hündin "Aisha" ver­giftet: "Bitte passt gut auf eure Herzen auf" Graz - Bangen "Aisha": Die Hündin erwischte kürzlich einen Giftköder und kämpfte um ihr Leben. Der Tierschutzverein "THINO" sowie ein "Dogorama"-User warnen vor mehreren Giftködern in Graz-Straßgang, vor allem im Beriehc Green City sollen viele auftauchen. von Sabrina Tischler

Hundebesitzer aufgepasst! In Graz-Straßgang, vor allem im Bereich Green City, dürften von einem bislang unbekannten Täter mehrere Giftköder ausgelegt worden sein. Die Köder sollen Blaukörner, ein Düngemittel, enthalten. Hündin “Aisha” wurde Opfer einer solchen Gift-Attacke.

Aisha kämpfte um ihr Leben

Das chemische Düngemittel lässt Pflanzen zwar prächtig gedeihen, stellt allerdings eine lebensbedrohliche Gefahr für Tiere dar. Erst kürzlich erwischte Hündin “Aisha” einen Köder mit Blaukorn und kämpfte um ihr Leben. Ihr Fräuchen erkannte schnell, dass mit “Aisha” etwas nicht stimmte, sodass durch ihr schnelles Handeln Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Tierschutzverein “THINO – Tierherzen in Not” gab am Dienstag, dem 21. Feber, bekannt, dass die Hündin zum Glück wieder über den Berg ist.

“Haltet die Augen offen”

Trotz der guten Nachrichten über “Aishas” Zustand, sollen Hundebesitzer gewarnt sein. “ACHTUNG, noch immer herrscht Giftköderwarnung in Graz-Straßgang. Haltet die Augen offen und meldet einen Fund oder eine verdächtige Person umgehend der Polizei”, schreiben die Tierschützer in einem Posting. Auch auf “Dogorama” meldete ein User den Giftköder-Fund: “In der Greencity (Olga-Rudel-Zeynek-Gasse) in Graz werden immer wieder Fleischbällchen mit Blaukorn gefunden. Bitte passt gut auf eure Herzen auf.”