Ab 18 Uhr Wegen Demo: Hier kommt es morgen zu Anhaltungen im Öffi-Verkehr Graz - Am morgigen Donnerstag, dem 23. Feber, wird am Abend in Graz wieder - wie immer einmal im Monat - gegen Femi(ni)zide demonstriert. Im Öffi-Verkehrs kommt es in dieser Zeit zu Anhaltungen.

Wegen einer Versammlung zum Thema „Monatliche Demonstration gegen Femi(ni)zide“ kommt es am Donnerstag, 23. Februar 2023, in der Zeit von ca. 18 Uhr bis ca. 19 Uhr zu einer kurzfristigen Anhaltung der Buslinie 67 in der Belgiergasse sowie der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 im Bereich Südtiroler Platz bis Roseggerhaus. Weiters zu Anhaltungen der Buslinien 40 und 67 in der Volksgartenstraße.

Beginn um 17.30 Uhr

Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr am Griesplatz, Ecke Griesgasse. Ab 18 Uhr bewegt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse – Südtiroler Platz – Annenstraße bis Roseggerhaus und weiter in die Volksgartenstraße und trifft um ca. 18.40 Uhr am Lendplatz ein.