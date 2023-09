Auch in anderen Bundesländern

24 Fälle: Masern in Steiermark aus­gebrochen

Steiermark - Aktuell ist die Rede von 24 bestätigten Masern-Fälle. Die meisten Erkrankten sollen in Graz sein. Auch in Leoben wurden Fälle gemeldet. Mittlerweile gibt es auch in den Bundesländern Wien und Kärnten bestätigte Masern-Fälle.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (141 Wörter)