Wichtige Information

Landtagswahl 2023: Am Freitag ist vorgezogener Wahltag

Villach - Am 5. März findet die Kärntner Landtagswahl statt. Für all jene, die es an diesem Tag nicht in ihr Wahllokal schaffen, gibt es trotzdem einige Möglichkeiten, um ihre Stimme abgeben zu können. Eine davon ist der vorgezogene Wahltag am 24. Februar.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (97 Wörter)