Sie könnte überall in Europa sein Seit Monaten ver­misst: Hast du Christine vielleicht gesehen? Graz/ Wetzelsdorf - Seit fünf Monaten wird die 32-jährige Grazerin, Christine G., vermisst. Zuletzt sah ihre Familie sie im September 2022. Christine könnte sich überall in Europa aufhalten. Landeskriminalamt Steiermark schrieb die Vermisste bereits zur Öffentlichkeitsfahndung aus. Auch das Bundeskriminalamt beteiligt sich an der Suche. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Montage: 5min.at/ Polizei

Die 32-jährige Christine G. ist seit September 2022 von ihrer Wohnadresse in Graz abgängig. Sie leidet an einer psychischen Erkrankung. Die Frau gibt sich als General Christian Jules Dalton aus. Die 32-Jährige wurde zuletzt am 12. September 2022 im Rahmen eines familiären Besuches in Ungarn gesehen. Obwohl mittellos, könnte sie europaweit unterwegs sein und sich in Obdachlosenunterkünften aufhalten. Die Abgängigkeitsanzeige wurde vom Erwachsenenvertreter am 16. Februar 2023 erstattet.

© Polizei © Polizei