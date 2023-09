Vorwahltag

Für alle, die am 5. März keine Zeit haben

Klagenfurt - Am Freitag, dem 24. Februar 2023, findet der sogenannte Vorwahltag in den Kärntner Gemeinden statt. In jeder Gemeinde muss mindestens ein Wahllokal geöffnet sein. Das Wahllokal muss zumindest zwei Stunden, aber jedenfalls zwischen 18 und 19 Uhr, geöffnet sein.