Milleniumsbahn In Gondeln gefangen: Lift am Nassfeld stand erneut still Nassfeld - Es ist nun das dritte Mal in kurzer Zeit, dass ein Lift am Nassfeld ausfällt. Die Milleniumsbahn stand heute wieder still. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (65 Wörter)

Bereits am vergangenen Samstag war es zu einem Ausfall bei der Anlage gekommen. Wir haben berichtet. Damals mussten um die 160 Sportler über eine Stunde lang in den Gondeln ausharren. Wenige Tage zuvor stand der 4er-Sessellift entlang der Tröglbahn still. Eine kuriose Völkerwanderung war die Folge. Grund war jeweils ein technischer Defekt. Auch heute, am Mittwoch, stand die Bahn wieder rund 25 Minuten lang still.