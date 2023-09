Bei Forstarbeiten Ins Krankenhaus geflogen: Forstarbeiter von Baum getroffen Pirching am Traubenberg - Bei Holzschlägerungsarbeiten Mittwochvormittag, 22. Februar 2023, wurde ein 63-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © 5min.at

Gegen 08.30 Uhr führten der 63-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder in einem Wald Holzschlägerungsarbeiten durch. Der 63-Jährige schnitt mit einer Motorsäge einen am Boden liegenden, zwischen zwei Bäumen eingeklemmten und unter Spannung stehenden, Baumstamm durch. In der Folge schnellte der Baumstamm weg und traf den 63-Jährigen am rechten Bein.

Ins Krankenhaus geflogen

Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Die Feuerwehren Empersdorf und Prosdorf waren mit 15 Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz.