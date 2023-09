Mehr Grün, mehr Schatten, weniger Emissionen Diese Bauarbeiten stehen am Villacher Hauptplatz an Villach - Maßnahme für eine klimafreundliche Innenstadt: Auf dem Standesamtsplatz wurden bereits im Herbst zwei Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt. Nun werden weiter Bäume gepflanzt sowie auch eine Fernwärmeleitung von Höhe Rathaus bis zum Bereich Unterer Kirchenplatz/ Hauptplatz eingezogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © 5min.at

Auf Villachs Hauptplatz werden erstmals zehn fixe Bäume gepflanzt. Sie ersetzen die mobile „Wanderbaum-Allee“ in den Holztrögen, die in den vergangenen Jahren für Schatten gesorgt hat. Die neuen Bäume werden nach dem „Schwammstadt“-Prinzip eingesetzt. Sie erhalten einen aufwendigen Unterbau, der ihre Lebensdauer verlängert und bei Starkregen Überschwemmungen verhindern kann. Im Wurzelbereich sind spezielle Drainagen eingebaut, wodurch dieser bis zu zehn Mal so viel Wasser aufnimmt wie normaler Stadtboden. Die Grabungsarbeiten, die am Montag begonnen habe, gelten jedoch nicht nur den Bäumen. Zeitgleich hat die „KELAG Energie & Wärme“ mit einer großen Fernwärmeaktion begonnen.

Zahlreiche Gebäude auf dem Hauptplatz werden in drei Bauabschnitten an das umweltfreundliche Fernwärmenetz angeschlossen. „Am Ende der Arbeiten gibt es für Villach also einen doppelten Nutzen: mehr Bäume für Schatten und weniger umweltschädliche Emissionen“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Die Bauarbeiten im Überblick: Baustufe 1: seit 20. Februar. Sie dauert bis 24. März. Dabei wird eine Fernwärmeleitung von Höhe Rathaus bis zum Bereich Unterer Kirchenplatz/ Hauptplatz eingezogen. Gleichzeitig stellt die Stadt auf Höhe der Kreisapotheke den ersten Schwammstadt-Baum auf. In der Baustufe 2 ab August bis November wird die Fernwärmeleitung über den Hauptplatz bis zur Seilergasse verlängert. Zudem werden drei Bäume gesetzt. Die restliche Hauptplatz-Fernwärme bis zum „Pranger“ sowie sechs weitere

Bäume kommen in Baustufe 3 im Herbst 2024 dran.

„Dass die Grabungszeiten schwerpunktmäßig im Herbst stattfinden, ist das Ergebnis einer Abstimmung der Stadt Villach mit den Hauptplatz-Gastronomen“, sagt Baureferent Harald Sobe. „Sie wollen damit die Auswirkungen auf die Gastgarten-Saison möglichst gering halten.“ Zwar wird die Baustelle „für uns alle ein wenig lästig“ sein, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Am Ende wird sich der Hauptplatz aber so schön wie noch nie präsentieren.“ Vor allem die Schwammstadt-Bäume wären ein wichtiger Baustein für eine klimafitte Stadt.