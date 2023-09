Am 3. März "Campus Day": FH Kärnten lädt zum Tag der offenen Tür Kärnten - Am 3. März 2023 von 15 bis 18 Uhr öffnet die FH Kärnten ihre Türen auf den Campussen in Spittal, Villach, Klagenfurt und Feldkirchen. Studieninteressierte können das Studienangebot in verschiedenen Bereichen kennenlernen und sich zu Study und Work beraten lassen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) © FH Kärnten

An der FH Kärnten findet am 3. März 2023 der Campus Day statt. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können Interessierte an einem berufsbegleitenden oder Vollzeitstudium die Studiengänge kennenlernen, den jeweiligen Campus entdecken und sich mit Studierenden und Lehrenden austauschen. An diesem Tag informiert die FH über Bachelor- und Masterstudiengänge, gibt Führungen über den Campus und durch die Labore und berät zu Themen rund ums Studium. Die Campusführungen finden an jedem Standort um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr statt. Open Classes, Fachvorträge und Workshops bieten die Chance, hochschulische Themenbereiche näher kennenzulernen.

Studium und Beruf vereinbaren

Mit bereits über 80 Study und Work Partnerfirmen und -organisationen bietet die FH Kärnten Studienanfänger nan, Studium und Beruf zu vereinbaren. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen in Kärntens führenden Unternehmen zu sammeln.

Am FH Campus Day gibt es Informationen aus den Bereichen: • Bauingenieurwesen und Architektur: Campus Spittal

• Engineering & IT: Campus Klagenfurt/Primoschgasse, Campus Villach

• Gesundheit und Soziales: Campus Feldkirchen, Campus Klagenfurt/St.Veiterstraße

• Wirtschaft und Management: Campus Villach

Erste Bewerbungsperiode läuft

Kleine Studien-/Lerngruppen, Praxisnähe, persönliche und individuelle Betreuung sowie eine modern ausgestattete Laborinfrastruktur prägen das Studium an der FH Kärnten und schaffen ein studienfreundliches Klima. Bei Pflichtpraktika und Praxis- oder Auslandssemester können wertvolle Erfahrungen neben dem Studium gesammelt werden, die auf die spätere Berufswelt vorbereiten. Die erste Bewerbungsperiode läuft bereits und endet am 15. März 2023.