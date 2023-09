Ergebnisse kommen morgen Weitere Masern-Verdachtsfälle in Kärnten Kärnten - Nach einem Masernausbruch in der Steiermark gab es gestern auch in Kärnten den aktuell ersten Labor-bestätigten Masernfall. Nun soll es auch drei weitere Masern-Verdachtsfälle geben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © LPD Kärnten/Helge Bauer

Nach einem Masernausbruch in der Steiermark, gab es auch gestern in Kärnten den ersten bestätigten Fall. Die steirischen Behörden haben bereits vor einem Anstieg der Masernfälle gewarnt. In der Steiermark ist aktuell die Rede von 24 bestätigten Masern-Fälle. Auch in Kärnten soll es nun drei weitere Verdachtsfälle geben. “In zwei Fällen handelt es sich um Verwandte der 19-jährigen Person. Es gibt noch einen weiteren Verdachtsfall. Die Ergebnisse dürften mit großer Wahrscheinlichkeit erst morgen vorliegen. Die Personen werden bis dahin abgesondert”, so Gerd Kurath vom Landespressedienst gegenüber 5 Minuten. Mittlerweile gibt es auch in dem Bundesland Wien bestätigte Masern-Fälle.