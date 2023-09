Über 700 Gäste Kanzler Ne­hammer beim politischen Ascher­mittwoch der ÖVP in Klagenfurt Klagenfurt - Über 700 Gäste füllen die heutige Veranstaltung der ÖVP Kärnten in der Klagenfurter Messehalle. Spitzenkandidat Landesrat Martin Gruber lud zum politischen Aschermittwoch. Mit dabei Österreichs Kanzler Karl Nehammer und Gastredner Deutschlands ehemaliger Bundespräsident Dr. Christian Wulff. von Sabrina Tischler 7 Minuten Lesezeit (901 Wörter) Mit tosendem Applaus wurden die ÖVP-Parteimitglieder begrüßt. Hier am Bild: Kanzler Nehammer und Gastredner Dr. Wulff. © 5min.at

In wenigen Tagen wird in Kärnten gewählt. Die ÖVP, die in den letzten Umfragen keine gute Performance zeigte, legt sich mit dem Event nochmals voll ins Zeug. Dafür extra angereist, Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Als Gastredner konnte man den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Dr. Christian Wulff gewinnen.

“Ein Abend, um Standpunkte zu vermessen”

Mit tosendem Applaus wurden ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber und Bundeskanzler Karl Nehammer begrüßt. Die Einleitung des Events machen Moderator Peter L. Eppinger und Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig. Ziel des Abends sei es, “Standpunkte zu vermessen, über Werte zu sprechen und Meinungen zu den brennenden Themen unserer Zeit zu hören”, heißt es in der Einladung.

Stimmung besser als Umfragen

“Die Stimmung ist besser als die Umfragen”, meint Markus Malle, Clubobmann der ÖVP Kärnten. Er geht damit auf die Debatte um die Bundespartei ein. Malle nennt Team Kärnten Spitzenkandidat Gerhard Köfer einen “Sprücheklopfer” und attackiert in seinem Statement auch die FPÖ mit Erwin Angerer. In dieselbe verbale Kerbe schlägt auch Landesrat Sebastian Schuschnig.

“Mehr Volkspartei täte Kärnten gut”

“Mehr Volkspartei täte Kärnten gut”, meint Dr. Christian Wulff in seiner Gastrede und sorgt für Applaus. Er spricht aber auch über die aktuellen Geschehnisse, die weltweit und vor allem auch Europa prägen: die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder das schreckliche Erdbeben in Syrien und der Türkei. “Wir sind der Ukraine Solidarität und Unterstützung schuldig, da dieses Land von einem Aggressor angegriffen wurde, der in dem Land nichts zu suchen hat. Krieg kennt immer nur Verlierer. Demokratie und Frieden sind die höchsten Güter, für die wir kämpfen sollten”, meint Wulff.

Zuhören und direkter Kontakt wichtiger denn je

Nach der Rede von Wulff spricht Simone Schmiedhuber, Mitglied des Europäischen Parlaments. “Das Zuhören bei den Menschen und der direkte Kontakt sind wichtiger denn je!” Danach geht es in eine Art Rateshow für alle Besucher des Events.

“Politik heißt Verantwortung tragen und entscheiden”

Karl Nehammer spricht und gratuliert den Veranstaltern: “Martin, es ist ein Zeichen für dich, dass so viele heute da sind!” Nehammer geht dann rückblickend in seiner Rede auf die letzten drei Jahre in Österreich und die Themen ein. “Die Herausforderungen sind riesig, aber wir werden Lösungen finden. Es braucht hier Zuversicht. Wir müssen auf die Menschen zugehen, klarmachen, warum wir in der Politik etwas tun. Politik heißt Verantwortung tragen und entscheiden. Nichts zu tun ist eine Möglichkeit, aber keine Lösung.”

Nehammer spricht sich gegen “Klimakleber” aus

“Mit erhobenen Hauptes können wir als ÖVP in die Haushalte gehen. Vom Energiekostenzuschuss, der Begleitung in der Teuerung und wenn es darum geht, dass wir beim Energiethema vorsorgen. Wir können nicht alles lösen, aber wir werden die Menschen niemals alleine lassen.” Beim Klimathema spricht sich Nehammer gegen die das Vorgehen der Klimaaktivisten aus und meint, “sich auf die Straße zu kleben, ist keine Lösung für das Klima.” Hier gibt es laut Nehammer andere Ansätze.

Gruber, “ein Mann, der sich für die Kärntner einsetzt”

Dann spricht Nehammer über Martin Gruber, den ÖVP Spitzenkandidaten und lobt seine Tätigkeit: “Mir ist es eine große Freude, dass du im Team bei uns bist. Es ist wichtig, jemand zu haben, der verwurzelt ist. Unsere Aufgabe ist es nach dem heutigen Abend rauszugehen und den Menschen zu sagen, dass es in Kärnten einen Mann gibt, der sich für sie einsetzt, aus Redlichkeit und Verantwortungsgefühl. Martin Gruber!”

“Kärnten braucht eine starke bürgerliche Mitte”

Zum Schluss hielt ÖVP-Spitzenkandidat und Landesrat Martin Gruber seine Rede. Als “ein starkes Zeichen für die Volkspartei” beschrieb Gruber den heutigen Abend: “Dies gibt mir Kraft. Und die werden wir auch brauchen. Wir wollen Mutmacher, statt Wutmacher sein. Wir müssen verhindern, dass Kärnten nach Links oder Rechts abdriftet. Kärnten braucht eine starke bürgerliche Mitte. Und das sind wir!”

“Wer mehr arbeitet, soll auch was davon haben”

Der ÖVP-Spitzenkandidat geht auf die SPÖ-Politik ein: “Wir bilden ein Heer von Jugendlichen aus, die von Work-Life-Balance träumt, statt eine Lehre zu machen”. Er attackierte die “Träumer der Gewerkschaften” und meint, Leistung muss sich wieder lohnen: “Wer mehr arbeitet, soll auch was davon haben.”

Zuwanderungsstopp gefordert

Auch auf das Thema Asyl geht er ein und fordert einen Zuwanderungsstopp ins Sozialsystem. “Wer zu uns kommt, hat etwas zu leisten und muss sich integrieren.” Damit geht er auf die Forderung der Arbeitpflicht für Asylwerber ein.

Scharfe Kritik gegen andere Parteien

Hinsichtlich der FPÖ und des Teams Kärnten verlautet Gruber: “Das Ergebnis der Brot- und Spiele-Politik der FPÖ wurde von den Kärntnern schon einmal abgewählt.” Auch Gerhard Köfer wird angesprochen: “Der bestverdienenste Politiker in Kärnten hat die schlechteste Leistungsbilanz. Das ist der wahre Gerhard Köfer. Wer Köfer wählt, bekommt Nilpferdpolitik. Immer zuerst groß die Klappe aufmachen und dann untertauchen.” Die Grünen haben laut Gruber in der Geschichte einen wahren Scherbenhaufen in der Mobilität hinterlassen: “Schützen wir Kärnten vor dem Wolf und die Kärntnerinnen und Kärntner vor Olga Voglauer. Auch die Klimaaktivisten bekommen ihre Schelte ab.

Emotionale Worte zum Schluss

Gruber bedankt sich abschließend mit emotionalen Worten bei seiner Ehefrau Ulli, die ihn unterstützt: “Ich liebe dich!”