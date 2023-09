Ins Lenkgrad gegriffen Mit Tempo 100 unterwegs: Steirer verliert Bewusstsein hinter Steuer Neumarkt / Kärnten - Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor heute,22. Februar 2023, ein Mann plötzlich das Bewusstsein. Sein Sohn reagierte sofort und griff in das Lenkrad. Er konnte den Wagen zum Stillstand bringen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Heute fuhr ein 61- jähriger Mann aus der Steiermark mit einem Auto auf der Friesacher Bundesstraße, Bezirk St. Veit an der Glan in Richtung Neumarkt. Am Beifahrersitz befand sich dessen 18-jähriger Sohn. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Lenker plötzlich das Bewusstsein. Sein Sohn reagierte sofort, griff in das Lenkrad und lenkte das Fahrzeug nach rechts über eine Böschung auf eine Nebenstraße.

Mit 100 Stundenkilometer unterwegs

Um die Fahrgeschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometer zu verringern, zog der 18-Jährige den Fuß seines Vaters vom Gaspedal und so konnte er den Wagen nach circa 100 Metern zum Stillstand bringen. Beide Männer wurden nicht verletzt. Der Lenker des Autos wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.