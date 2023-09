Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden Altes Stallgebäude geriet in der Steiermark in Brand Mürzzuschlag - Aus bisher noch nicht restlos geklärter Ursache kam es Mittwochnachmittag, 22. Februar 2023, in einem alten Stallgebäude zu einem Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand geringer Sachschaden. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) SYMBOLFOTO © Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag

Die Polizei erlangte gegen 17.45 Uhr Kenntnis, dass die Feuerwehr Mürzzuschlag zu einem Brand nach Knappenhof unterwegs sei. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein, teilweise verfallenes, Stallgebäude. Die Feuerwehr stellte beim Löschangriff fest, dass im Inneren des Gebäudes eine alte Rosshaarmatratze in Brand geraten war. Das Feuer hatte von der Matratze bereits auf umliegendes Heu und Stroh übergegriffen.

Jugendliche befragt

Die polizeilichen Ersterhebungen ergaben, dass im Dachbodenbereich mehrere Bierdosen umherlagen und der Platz möglicherweise als Aufenthaltsort für Jugendliche gedient hatte. Eine Polizeistreife konnte in weiterer Folge in unmittelbarer Tatortnähe zwei Jugendliche antreffen. Diese beiden Personen, deren Identität ist noch nicht gesichert, werden derzeit zur Tat befragt. Seitens der Feuerwehr waren die Wehren Mürzzuschlag, Spital am Semmering und Hönigsberg mit insgesamt neun Fahrzeugen und 50 Kräften vor Ort. Weitere Erhebungen sind notwendig.