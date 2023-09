"Falscher Polizist" Grazerin (66) über­gab Geld & Gold, be­merkte erst danach den Betrug Graz/ Sankt Leonhard - Eine unbekannte Tätergruppe betrog Mittwochnachmittag, 22. Feber 2023, eine 66-jährige Grazerin. Diese übergab einem der Täter einen beträchtlichen Bargeldbetrag, weiters Golddukaten sowie Gold- und Silbermünzen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Trotz laufender polizeilicher Präventionsarbeit in der letzten Zeit gelang es einer Tätergruppe abermals, ihr späteres Opfer mit der allgemein bekannten Vorgehensweise „Falscher Polizist“ zu betrügen. Einer der Täter rief die Frau am Handy gegen Mittag als angeblicher Polizist an und teilte ihr in hochdeutschem Dialekt mit, dass der Sohn der 66-Jährigen in einen Autounfall verwickelt sei und dabei eine ältere Frau gestorben sei.

Frau bemerkte Betrug wenig später

Aufgrund dieser Tatsache müsse die 66-Jährige nun eine Kaution zur Abwendung einer Haft für ihren Sohn bezahlen. Gegen 14.15 Uhr übergab die 66-Jährige vor ihrer Wohnörtlichkeit die spätere Beute an einen Komplizen. Die Frau bemerkte nach einiger Zeit, betrogen worden zu sein, und erstattete am Nachmittag die Anzeige bei der Polizei. Die Erhebungen wurden eingeleitet.