Arzneien direkt beim Arzt erhalten Medikamenten-Engpass: Steirische Ärzte fordern Haus­apotheken Steiermark - Die Lieferengpässe bei Medikamente sind kein unbekanntes Thema. Alternative Arzneien darf allerdings nur der Arzt ausstellen. Um dem Engpass entgegenzuwirken, fordern steirische Ärzte Hausapotheken, sodass Patienten die Medikamente auch direkt beim Arzt erhalten können. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (329 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Der Arznei-Engpass ist weiterhin spürbar: An die 400 Medikamente sind derzeit in der Steiermark gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Alternative Arzneien dürfe aber nur der Arzt ausstellen. Daher seien laut Michael Sacherer, steirischer Ärztekammerpräsident, Hausapotheken das beste Mittel, “damit die Menschen trotz Lieferengpässen zu den richtigen Medikamenten kommen.” Demnach sollten Patienten wichtige Medikamente direkt bei ihrem Arzt bekommen. “Und sie bzw. er kann dann der Patientin, dem Patienten das richtige, sprich wirkungsvolle, Medikament gleich geben”, führte Sacherer diesbezüglich aus.

Viele Kilometer Fahrt bis zur nächsten Apotheke

Am Land fordert die Ärztekammer Steiermark große ärztliche Hausapotheken, in den Städten kleinere. “Eine gesundheitsökonomische Studie hat errechnet, dass die verstärkte Verlagerung der Leistungen öffentlicher Apotheken in den Bereich ärztlicher Hausapotheken nicht nur die Kosten massiv senken, sondern auch die Versorgungsdichte deutlich verbessern würde. Dass die Menschen dringend benötigte Medikamente lieber gleich von ihrer Ärztin, ihrem Arzt bekommen würden, statt durch die am Land oft viele Kilometer weite Fahrt in eine Apotheke wertvolle Zeit zu verlieren, liegt auf der Hand”, so Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Bayer. Demnach seien, wie Sacherer meinte, die Hausapotheken “auch gut für das Klima und gut für das Budget.”

“Mittel gegen drängenden Ärztemangel”

“Wir wissen auch, dass sich Ärzte eher um Stellen bemühen, wenn sie mit einer ärztlichen Hausapotheke verbunden sind. Da können schon fünf Kilometer einen großen Unterschied machen. Mehr ärztliche Hausapotheken sind als ein Mittel gegen die Folgen der bekannten Medikamentenengpässe, aber auch ein Mittel gegen den drängenden Ärztemangel”, verlautete Karl Heinz Schrötter, Referent für Hausapotheken. Hinsichtlich der ärztlichen Versorgung müsse die Bevölkerung dann lediglich einen Stopp hinlegen und können sich dank der Hausapotheken den Weg zur Apotheke ersparen. “Also brauchen die Menschen gerade am Land mehr Hausapotheken, damit ihre ärztliche Versorgung gut bleibt. Ärztliche Hausapotheken und öffentliche Apotheken können sehr gut nebeneinander bestehen”, so Schrötter.