Eine Million Euro Kosten

Nach tödlichem Fels­sturz: Bären­schütz­klamm ab Herbst wieder geöffnet

Pernegg an der Mur - Anfang Juli kam es in dem beliebten Wanderziel in Pernegg an der Mur zu einem Felssturz. Drei Personen verloren dabei ihr Leben, neun wurden verletzt. Seither war die Bärenschützklamm gesperrt. Nun ist aber Licht am Ende des Tunnels sichtbar.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter)