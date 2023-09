Kurz vor Landtagswahl ÖVP-Wahl­plakat angezündet: "Damit ist jede Grenze über­schritten" St. Veit - In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert. Neben der B95, auf Höhe Gradenegg, stand ein ÖVP-Wahlplakat in Flammen. Die Politik reagiert empört auf den Vorfall. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Screenshot Video/FF Moosburg Artikel zum Thema "Unfaire und schäbige Methoden": ÖVP-Plakate in Heimat­gemeinde von Gruber beschmiert

Kurz vor der Landtagswahl scheint sich die Lage zuzuspitzen. Gerade erst wurden in der Heimatgemeinde von Landesparteiobmann Martin Gruber zwei Wahlplakate verunstaltet, 5 Minuten berichtete. “Teils wurden die Plakate wüst beschmiert, teils zerstört und teils sind sie komplett verschwunden. Wer mit solchen unfairen und schäbigen Methoden handelt, setzt einen zutiefst undemokratischen Akt”, so Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig. Man werde die Vandalismusaktionen ausnahmslos zur Anzeige bringen, kündigte die ÖVP an.

Plakate angezündet

Doch dies scheint kein Einzelfall zu sein. Laut der Partei werden die Plakate in ganz Kärnten verunstaltet. Ein jüngster Fall bringt die Zerstörung der Wahlplakate aber aufs nächste Level. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Plakat neben der B95, auf Höhe Gradenegg, angezündet. Mehrere Feuerwehren wurden zum Löscheinsatz alarmiert.

“Demokratie in Gefahr”

Die Politik reagiert empört auf den Vorfall. “Wenn Plakate brennen, ist die Demokratie in Gefahr. Damit ist jede Grenze überschritten. Das erfordert einen Schulterschluss aller Parteien innerhalb des Verfassungsbogens”, äußert sich die ÖVP in einem ersten Statement. Auch SPÖ Landesgeschäftsführer Andreas Sucher regierte bereits auf den Vorfall: “Also ganz ehrlich: So etwas geht zu weit! Von welcher wahlwerbenden Partei oder fanatischen Gruppierung das gemacht wurde: Wer den Weg der Worte verlässt ist nicht stark, das ist ein Zeichen der Schwäche! Das ist weder lustig, sondern neben Sachbeschädigung auch gefährlich und blockiert damit mutwillig Einsatzkräfte.”