Frage an Olga Voglauer: Was sagen eigentlich die Grünen zu den "Klima­klebern"? Kärnten - Die Klimakleber sind für den Klimaschutz. Die Grünen Kärnten haben den Klimaschutz in ihrem Wahlprogramm thematisiert. Doch was sagen die Grünen zu den Aktionen der "Letzten Generation". Wir haben Spitzenkandidatin Olga Voglauer gefragt! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (397 Wörter) Werbung Der Grünen-Spitzenkandidatin Olga Voglauer liegt der Klimaschutz am Herzen. Doch was sagt sie zu den "Klimaklebern"? © Bernhard Schindler

Die Klimaaktivisten der “Letzten Generation” sorgen seit einigen Monaten für viel Aufsehen in ganz Österreich. Im Volksmund als “Klimakleber” bezeichnet, blockieren sie immer wieder belebte Straßen und fordern vor allem “Tempo 100” auf den Autobahnen. Ihren Namen haben sie der Tatsache zu verdanken, dass sie sich manchmal buchstäblich auf die Straße kleben, um ihre Forderung zu unterstreichen.

Mehrheit gegen Tempolimit

Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat dem Tempolimit bereits mehrfach eine Absage erteilt, hält diese jedoch für sinnvoll. “Geringes Tempo führt zu weniger Verkehrstoten, verursacht weniger klimaschädliche Emissionen und spart durch den geringeren Treibstoffverbrauch auch Geld. Es gibt jedoch für eine gesetzliche Änderung der Höchstgeschwindigkeiten im Nationalrat keine Mehrheit. ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich dagegen ausgesprochen. Das ist in unserer Demokratie selbstverständlich zu akzeptieren”, so das Statement aus dem Ministerium gegenüber der APA.

“Warum bekämpfen wir nicht das Problem?”

Doch was sagen die Grünen Kärnten zu der Thematik? Wir haben mit Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer gesprochen. “Wir verstehen nicht, warum man nicht das eigentliche Problem bekämpft, sondern die Leute, die darauf aufmerksam machen”, so ihr erster Gedanke zu den Klimaklebern. “Im Rahmen der gesamten Debatte dürfen wir nicht vergessen, dass es grundsätzlich ja die Aufgabe der Aufgabe der Politik wäre, Klimaschutz so ernst zu nehmen, dass entsprechende Zukunftsängste bei der Jugend gar nicht erst aufkommen.”

"Don't burn our future" (deutsch: Verbrenne nicht unsere Zukunft), dafür steht Olga Voglauer bei der Wahl am 5. März 2023. © Bernhard Schindler

Verständnis für die Aktivisten

Für die jungen Klimaschutzaktivist:innen selbst, zeigt die grüne Spitzenkandidatin Verständnis: “Wir erleben das ja auch in Kärnten. Dem Land fehlt das Verständnis für die Dringlichkeit für Klimaschutz, der Plan für den Umgang mit der Klimakrise. Klimastrategie gibt es de facto keine“, betont sie und zeigt gleichzeitig ein konkretes Problem in Kärnten auf: “Ganz offensichtlich wird das beim Bodenschutz: Die Ostbucht in Klagenfurt soll für ein neues Badehaus verbaut werden, anstatt die bestehende Infrastruktur im Strandbad zu modernisieren und mit zu nutzen”.

“Weitsicht fehlt”

Für Olga Voglauer ist das ein klares Zeichen: “Den wichtigsten politischen Playern, weil es sind ja meistens Männer, fehlt es an Weitsicht und Zukunftsorientierung“. Doch laut ihr gibt es eine Lösung am Ende des Tunnels: “Sobald wir anfangen, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, um die Klimakrise zu bewältigen, werden auch die Blockaden und Klebeaktionen aufhören.“