370 Plätze frei

Human- und Zahn­medizin: Online-An­meldung für Auf­nahme­verfahren startet am 1. März

Graz - Ab dem 1. März 2023 beginnt die online Anmeldephase für die Aufnahmeverfahren 2023 für die Studienplätze der Studien Human- und Zahnmedizin an der Medizinischen Universitäten in Graz. Es gibt 370 Studienplätze. Die Anmeldefrist für die Aufnahmetests im Juli endet am 31. März 2023.