"Zieht euch warm an" Kälte­einbruch bringt bis zu Minus 15 Grad nach Kärnten Kärnten - Ab dem Wochenende ist wieder Schluss mit Sonnenschein und warmes Wetter, denn: Es wird kalt. Die Temperaturen könnten auf bis zu -15 Grad abkühlen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © Montage: Pixabay/5min.at

Die letzten Tage brachten uns frühlingshaftes Wetter: Es war warm mit mehr als 10 Grad und die Sonne schien. Damit ist es leider ab dem Wochenende vorbei. “Ab Samstag wird es in Kärnten spürbar abkühlen”, warnt Andres Mansberger, Meteorologe von GeoSphere Austria. In anderen Worten heißt das: “warm anziehen!”

Temperaturumsturz bringt bis zu -15 Grad

In den Tälern müssen wir ab Sonntag mit bis zu 5 Grad rechnen. Dieser Temperaturumsturz wird auch bis Mitte nächster Woche anhalten. “Die Temperaturen pendeln sich eigentlich ja lediglich in den Mittelwert für diese Jahreszeit ein”, führt der Wetterexperte aus. Auf den Bergen kühlt es zum Teil auf bis zu – 15 Grad ab. “In der Region um die Nockberge wird es am Freitagmorgen auf 2.000 Meter 0 Grad haben, am Sonntag sind es -14 Grad”, nennt Mansberger als Beispiel. Eine massive Abkühlung ist demnach vernehmbar.

Kommt Schnee?

Nun zur Frage der Fragen: Wie sieht es mit dem Schnee aus? Die Wettermodelle sind sich da noch eher unsicher. “Von Samstag auf Sonntag könnte es bis zu 5 Zentimeter schneien, aber eher im Südosten des Landes zwischen Villach und Lavanttal”, meint der Meteorologe von GeoSphere.