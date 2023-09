Mehr Lebensqualität Leistbar, modern und barrierefrei: Wohnungen in St.Veit werden saniert St. Veit/Glan - Leistbares und barrierefreies Wohnen bekommt einen immer größeren Stellenwert. Die Stadt St. Veit an der Glan versucht seit jeher, höchste Wohnqualität bei sozial verträglichen Mieten zu gewährleisten. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (383 Wörter) Wohnbaureferentin Gaby Schaunig, Bgm. Martin Kulmer und Wohnungsreferentin Silvia Radaelli überzeugten sich persönlich vom Baufortschritt der Aufzugsanbauten. (v.l.) © Stadt St. Veit

„Das langjährige Engagement von St. Veit an der Glan ist besonders lobenswert. Die Stadtgemeinde bildet, trotz günstiger Mieten, Rücklagen für Sanierungen, um für die Mietern modernste Standards und trotzdem leistbares Wohnen sicherzustellen“, betont Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

Höchsten Anteil an Gemeindewohnungen

„Dass die Stadtgemeinde St. Veit selbst Wohnungen errichtet, hat eine lange Tradition. Der Vorteil ist, dass wir die Mietzinspolitik selbst in der Hand haben und die St. Veiter von preiswerten Mieten profitieren“, erklärt Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Die Herzogstadt ist eine der wenigen Städte in Kärnten, die selbst als Errichter von Wohnungen auftritt und ist Eigentümer von rund 1.400 Gemeindewohnungen. Gemessen an der Bevölkerung hat die Bezirksstadt damit nach der Bundeshauptstadt Wien den österreichweit höchsten Anteil an Gemeindewohnungen. „Wir tragen dafür Sorge, dass auch in Zukunft Mietwohnungen zu bezahlbaren Konditionen zur Verfügung stehen.“, so Kulmer.

Investitionen für hohe Qualität

In den Jahren 2021 und 2022 hat die Stadt St. Veit rund 4,2 Millionen Euro in die Sanierungsoffensive bei 34 Häusern investiert, um die hohe Qualität der Wohnungen aufrecht zu erhalten. Auch heuer soll weit mehr als eine Million Euro in die Offensive fließen, um die Brieftaschen der Mieter bei den Betriebskosten zu schonen. Nahezu 260 Wohnungen profitieren davon. Wo es möglich ist, werden Balkone angebaut. Die Stadt investiert auch in Maßnahmen zur Steigerung der Barrierefreiheit: Durch den nachträglichen Anbau von vier Aufzügen wird die Erreichbarkeit der Wohnungen erleichtert. Im fortgeschrittenen Alter, nach einer schweren Krankheit oder einem Unfall, können Treppen ein nahezu unüberwindbares Hindernis bedeuten.

Komfortable und barrierefreie Wohnungen

„Sanierung ist klimafreundlicher als Neubau“, erklärt Wohnbaureferentin Schaunig. Besonders nachträgliche Liftein- oder anbauten sind oftmals eine technische Herausforderung. „Die barrierefreie Erreichbarkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um auch im Alter möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Aber auch für Familien mit kleinen Kindern ist ein Lift eine große Erleichterung“, so Schaunig. Die vier Aufzüge in der Leopold-Polanz-Straße gehen im Frühjahr in Betrieb. Wohnungsreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ) ergänzt: „Über eine schöne, komfortable Wohnung zu verfügen, gehört zur Lebensqualität. Einen weiteren Fokus richten wir auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf unseren Häusern.“