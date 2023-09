Was für ein Glückspilz! 5,5 Millionen Euro reicher: Solo-Sechser geht in die Steier­mark Steiermark - Was für ein Glückspilz! Von einem Tag auf den anderen wurde eine Person aus der Steiermark um 5,5 Millionen Euro reicher. Mit einem Solo-Sechser knackte die Person den Lotto Fünfachjackpot. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) #GOODNews © Günther Pichlkostner

Auch der zweite Lotto Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt, und auch er brachte einen Solo-Sechser: Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Obersteiermark ging systematisch an die Sache und wählte das System 0/08. Unter den gewählten acht Zahlen waren dann auch die „sechs Richtigen“. Für diesen Solo-Sechser gibt es mehr als 5,5 Millionen Euro.

Steiermark hat wohl eine Lotto-Glückssträhne

Auch beim Joker hatten zwei Steirer Glück: Gleich drei Wettscheine trugen am Mittwoch die richtige Joker Zahl, und auf allen dreien war auch da „Ja“ angekreuzt. Zwei davon wurden in der Steiermark gespielt und einer in Niederösterreich. Für jeden der drei gibt es mehr als 85.000 Euro.