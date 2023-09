Auf gute Zusammenarbeit Für mehr Transparenz: Klagenfurt installiert Stadt­rechnungs­hof Klagenfurt - Mehr Transparenz, Kontrolle und Effizienz – seit dieser Woche ist der Klagenfurter Stadtrechnungshof offiziell installiert. Seitens der Landeshauptstadt wurde das Konzept gemeinsam mit Experten unter Leitung des ehemaligen Rechnungshof- Präsidenten Josef Moser perfekt aufbereitet. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider, Kontrollausschuss-Obmann Andreas Skorianz und Stadtrechnungshofdirektor Michael Pignitter freuen sich auf gute Zusammenarbeit. © StadtKommunikation/Spatzek

„Dass der Stadtrechnungshof in meiner Periode installiert werden konnte, ist ein weiterer wesentlicher Schritt. Mir ist es wichtig, nicht immer nur von Transparenz zu sprechen, sondern diese auch in den verschiedenen Bereichen umzusetzen – genau das passiert jetzt. Mit der offiziellen Installation des Klagenfurter Stadtrechnungshofes wird eine noch nie dagewesene Transparenz geschaffen. Eine wichtige Kontrollinstanz der Stadt und ein weiterer Schritt in Richtung moderne Stadtverwaltung“, begrüßt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) die Neuausrichtung.

Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit

Der Direktor des Stadtrechnungshofes ist in Ausübung seiner Aufgaben als Kontrollorgan ausschließlich dem Gemeinderat verantwortlich. Auf dieser gesetzlichen Basis unterstützt der Stadtrechnungshof nachhaltig den Gemeinderat, bei seiner Aufgabe als oberstes überwachendes Organ, zum Vorteil der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Ziffernmäßige Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Übereinstimmung mit den bestehenden Rechtsvorschriften sind Inhalte der Gebarungsprüfungen. Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse trifft der

Stadtrechnungshof dann Feststellungen und Empfehlungen. Sämtliche Berichte des Stadtrechnungshofes sind auf www.klagenfurt.at veröffentlicht und dort ständig abrufbar.

Vertrauen ist das Ziel

„Mit der Installierung des Stadtrechnungshofes hat der Landesgesetzgeber einen ersten Schritt in eine zukünftig noch stärkere und effizientere unabhängige Kontrolle der Gebarung der Landeshauptstadt Klagenfurt gesetzt. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, nicht zuletzt bestehend aus fachlich hoch kompetenten Prüfern, ist es mein Ziel, Vertrauen in der Klagenfurter Bevölkerung zu schaffen“, sagt Michael Pignitter, Direktor des Stadtrechnungshofes.