Neuer Historiker "Ich sehe viel Potenzial": Museum im Lavant­haus hat einen neuen Direktor Wolfsberg - Seit 20. Februar 2023 steht das Museum im Lavanthaus unter neuer Führung: Der Historiker und Jurist Christian Bachhiesl wird mit seinem Know-how und einem weitverzweigten beruflichen Netzwerk das Museum in eine neue Zukunft führen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) Die erste Dienstbesprechung fand bereit statt.(v.l.) Kulturamtsleiter Alfred Seidler, Bürgermeister Hannes Primus, Museums-Chef Christian Bachhiesl,Michaela Lientscher und Mitarbeiter Daniel Strassnig. © Stadtgemeinde Wolfsberg

Der gebürtige Kärntner hat sich nach seiner juristischen Ausbildung verstärkt der Geschichte gewidmet und als Historiker neben Lehraufträgen an der Universität Graz unter anderem das Kriminalmuseum in Graz aufgebaut und bis zuletzt betreut. Er ist auch Verfasser mehrerer wissenschaftlicher und historischer Bücher.

“Museum hat viel Potenzial”

Am Museum im Lavanthaus fasziniert ihn die Vielfalt an lokalen und regionalen Themen: „Das Museum ist sehr gut aufgestellt und hat sehr viel Potenzial, das es zu nutzen gilt!“ Bachhiesl, der mit seiner Familie jetzt in St. Margarethen lebt, will die vielen Themenbereiche des Museums in vier Hauptkategorien (Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- und Naturgeschichte) zusammenfassen und so besser erlebbar machen.

Längere Ausstellungen für mehr Besucher

Ein – jeweils wechselndes – „Objekt des Jahres“ soll ebenso für mehr Neugier auf das Museum sorgen wie der Ausbau der Vermittlung an Kinder und Jugendliche. Sonderausstellungen sollen künftig länger als bisher dauern, um das vorhandene Besucherpotenzial noch besser auszuschöpfen. Eine engere Vernetzung mit Wirtschaft, Tourismus, den Universitäten Graz und Klagenfurt soll ebenfalls für neue Impulse sorgen. Nach der laufenden Sonderausstellung „Schicksalswende“ wollen Bachhiesl und Museumsmitarbeiter Daniel Strassnig voraussichtlich heuer noch eine adaptierte Postkartenausstellung der Universität Klagenfurt ins Lavanttal bringen.