Bewerbungsprozess beschleunigt Talente­check der Kärntner Industrie war ein voller Erfolg Kärnten - Bewerbung vereinfacht: 180 Jugendliche nahmen beim Talentecheck der Kärntner Industrie teil und nutzten die Chance auf einen Top-Lehrausbildungsplatz bei ihrem Wunschbetrieb. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (329 Wörter) Dietmar Langer, WK-Sparte Industrie, die Industrielehrlinge Lukas Unterhuber, Hannes Puaschitz und Philip Lakner mit Renè Wallner, Leiter Lehrlingsausbildung FLEX und Projektkoordinator vom Talentecheck. © WKK Anita Arneitz

Die Suche nach einem Lehrausbildungsplatz kann ganz schön mühsam sein. Aber nicht mehr in der Kärntner Industrie. Um den Bewerbungsprozess sowohl für Jugendliche als auch Betriebe effizienter und einfacher zu gestalten, hat die Sparte Industrie gemeinsam mit verschiedenen Firmen den Talentecheck ins Leben gerufen. Jugendliche, die sich für eine Lehrstelle in einem dieser Betriebe interessieren, absolvieren innerhalb einer Stunde einen einheitlichen Talentecheck am Computer und wenn der Bewerber zum Unternehmen passt, geht’s direkt zum Schnupperplatz oder zur fixen Lehrstelle.

1 Talentecheck für 9 Ausbildungsbetriebe

180 Jugendliche aus Kärnten nutzten diese Chance. „Die Industrie ist eine der Zukunftsbranchen mit vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Mit unserem Talentecheck können wir jungen Menschen spannende berufliche Perspektiven aufzeigen und ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in der Region bieten“, sagt Michael Velmeden, Obmann der WK-Sparte Industrie. „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns über das Interesse der Jugendlichen“, berichtet René Wallner, Projektkoordinator des Talentechecks. „Für Jugendliche ist der Talentecheck eine gute Entscheidungshilfe und sorgt für Stabilität im Bewerbungsprozess. Probleme mit Zu- und Absagen konnten wir dadurch eliminieren und den Ablauf der Bewerbungen für alle vereinfachen“, sagt Wallner. „Es liegt an uns junge Menschen zu fordern und fördern, um sie fit für die Zukunft zu machen.“ Dazu bieten die Kärntner Industriebetriebe verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten.

Direkter Weg zur Top-Lehrstelle

„Wer sich bei mehreren Unternehmen bewerben möchte, spart durch den Talentecheck Zeit, weil der theoretische Test nur einmal gemacht werden muss. Ein klarer Startvorteil“, sagt Gerald Sablatnig, Teamleiter Lehrlingsmanagement KELAG. Jugendliche von heute seien weder schlechter noch besser als die Generationen vor ihnen, sie haben nur andere Fertigkeiten und Qualitäten. Mit einer Lehre in der Industrie können sie zu gefragten Fachkräften werden. Gerade in den Sekundarstufen sei eine wirtschaftsbezogene Berufsorientierung wichtig. Kärntner Industriebetriebe investieren sehr viel in die Ausbildung der Jugend und ihrer Mitarbeiter. Dabei gehen sie neue innovative Wege mit modernen Berufsbildern und tollen Aufstiegschancen.