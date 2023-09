Patienten sollen verlagert werden Personal­not: Radiologie-Betrieb am Klinikum wird eingeschränkt Klagenfurt - Weil es zu wenig Personal gibt, soll der Radiologie-Betrieb am Klinikum Klagenfurt eingeschränkt werden. Patienten sollen unter anderem auf externe Möglichkeiten ausweichen. Ein mehrstufiger Maßnahmenplan wurde entwickelt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © Bettina Nikolic

Auch Krankenhäuser bleiben vom Personalmangel nicht verschont. So soll es, wie die Kronen Zeitung berichtet, aufgrund von personellen Engpässen ab 1. März nicht mehr möglich sein, CT- und Ultraschalluntersuchungen für hausambulante Patienten am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt durchzuführen. Der Radiologie-Betrieb soll also stak eingeschränkt werden.

Mehrstufiger Maßnahmeplan

Patienten sollen unter anderem auf externe Möglichkeiten ausweichen. “Wir haben einen mehrstufigen Maßnahmenplan entwickelt, um bevorstehende Pensionierungen bestmöglich zu kompensieren. Das betrifft einerseits die Verlagerung von hausinternen radiologischen Leistungen, die Forcierung der Teleradiologie und – in Abstimmung mit dem niedergelassenen Bereich – die Übernahme von Leistungen durch niedergelassene Ärzte”, bestätigt auch Kabeg-Pressesprecherin Nathalie Trost auf Anfrage von 5 Minuten. Die jeweilige Situation des Patienten solle dabei berücksichtigt werden.