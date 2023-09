Millioneninvestition Einzigartig und Modern: FH Kärnten errichtet Gesundheits­campus in Klagenfurt Klagenfurt - Die Entscheidung des europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs für den „Gesundheitscampus“ der FH Kärnten ist gefallen: Das Projekt, bei dem rund 50 Millionen Euro investiert werden, wird den Stellenwert von Kärnten als Bildungsstandort erhöhen und maßgeblich zur Steigerung der Studierendenzahl im Gesundheitsbereich beitragen. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (383 Wörter) Model-Präsentation des europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs : Am bild zu sehen sind Landeshauptmann Peter Kaiser, Geschäftsführer der FH Kärnten Siegfried Spanz, Angelika Mitterbacher und Herbert Kotschnig © FH Kärnten

„Kärnten erhält mit dem modernen Gesundheitscampus am Klinikum-Gelände mitten in Klagenfurt eine zukunftsweisende und in seiner Art einzigartige Fachhochschuleinrichtung. Wir setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt, um Kärnten und Klagenfurt als attraktiven Bildungsstandort zu positionieren und Studierenden eine hochmoderne Ausbildung im Gesundheitsbereich zu bieten. Zudem kommen wir damit auch der großen Nachfrage an qualifizierten Fachkräften im Pflege- und Gesundheitswesen nach“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). „Speziell im Gesundheitswesen gibt es viele interessierte Bewerber. Mit dem Ausbau an Studienplätzen und einem neuen Gebäudekomplex – dem ‚Gesundheitscampus‘ wirken wir der Abwanderung von jungen Menschen entgegen und fördern den Zuzug von überregionalen Studieninteressierten,“ blickt Siegfried Spanz, Geschäftsführer der FH Kärnten, positiv in die Zukunft.

Gesundheitssektor hat starkes Wachstumspotenzial

Während die allgemeinen Studierendenzahlen österreichweit zurückgehen, ist die Zahl der Studierenden im Bereich Gesundheit am Fachhochschulsektor seit 2016 jährlich um 13 Prozent gestiegen. Der Mehrbedarf an gesundheitswissenschaftlichen Arbeitskräften kann bis 2030 aber nur gedeckt werden, sofern die Studierendenzahlen bis zum Studienjahr 2027/28 um weitere 70 Prozent gesteigert werden. Dafür braucht es eine Infrastruktur mit zeitgemäßen Labor- und Simulationsräumen, attraktive Praktikumsplätze und eine Steigerung des Images der gesundheitswissenschaftlichen Berufe.

Gesundheitscampus mit einer Lehr-Lern-Arbeitswelt

Bis zum Jahr 2027 soll am derzeitigen FH-Campus St. Veiterstraße in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Klagenfurt der „Gesundheitscampus“ umgesetzt werden. Angelika Mitterbacher, Vizerektorin der FH Kärnten und Leiterin des Studiengangs Ergotherapie: „Auf dem Gesundheitscampus werden Studiengänge zu finden sein, die sich mit Themen der Gesundheit sowie der Gesundheitsversorgung intensiv auseinandersetzen. Eine nachhaltige Bauweise wird Lehre, Lernen, Arbeiten und Leben positiv beeinflussen und gesundheitsförderliche Begegnungszonen werden geschaffen.“ Bis zum Endausbau sollen 1.200 Studienplätze in den gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen zur Verfügung stehen. Zusätzliche gesundheitswissenschaftliche Studiengänge wie z.B. „Advanced Nursing Practice“ werden neu in das Angebot aufgenommen.

Europaweiter Architekturwettbewerb

Das Projekt „Gesundheitscampus“ wurde von der FH Kärnten europaweit ausgeschrieben. Die Entscheidung fiel in einem zweistufigen Wettbewerb. „Insgesamt 29 Projekte mit Aspekten auf Nachhaltigkeit wurden in der ersten Stufe eingereicht, die Preisgerichtssitzung entschied sich im September letzten Jahres für die neun innovativsten Projekte zum Weiterkommen in die zweite Stufe. Am 24. Januar wurden die drei erstgereihten Projekte von der Jury ermittelt. Derzeit laufen die Verhandlungen mit dem Siegerprojekt, erklärt Herbert Kotschnig, Projektleiter an der FH Kärnten.

Siegfried Spanz, Geschäftsführer der FH Kärnten, Angelika Mitterbacher und Herbert Kotschnig bei der Modell-Präsentation des Gesundheitscampus. © FH Kärnten