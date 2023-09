Jetzt fix: Pierre Bechler wird neuer Geschäfts­führer des Villacher Stadt­marketings Villach - Das Stadtmarketing Villach hat einen neuen Geschäftsführer: Pierre Bechler hat sich beim Hearing gegen seine Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © 5min.at

Insgesamt haben sich mehr als 50 Personen für die Geschäftsführung interessiert. Zuletzt waren zwölf Kandidatinnen und Kandidaten im Bewerbungsverfahren gelistet. Die Auswahl wurde vom internationalen Personalberatungsunternehmen „Blue Danube Executive Search“ begleitet. Die Entscheidung wurde von einer sechsköpfigen Jury getroffen. Sie bestand aus Gesellschaftervertretern sowie internen und externen Experten.

Über Bechler

Pierre Bechler, ein 38-jähriger gebürtiger Bayer, lebt seit vielen Jahren in Villach. Er hat nach seinem Studium des Internationalen Business Managements mehr als zehn Jahre lang für die Kleinen Zeitung GmbH und Co KG in Führungspositionen gearbeitet. Zuletzt war er Bereichsleiter der Agentur der Kleinen Zeitung namens „NEUNZEHN NULL-VIER“. Zudem lehrt er „Marketing und Vertrieb“ an der Fachhochschule Kärnten.

Frische Ideen für eine dynamische Stadt

Bürgermeister und Eigentümervertreter im Stadtmarketing-Aufsichtsrat, Günther Albel, gratuliert Bechler: „Villach ist ein dynamischer Standort. Gerade erst hat uns die Statistik Austria bestätigt, dass sich überdurchschnittlich viele Menschen dazu entschließen, hier zu leben und zu arbeiten. Dazu wurde uns vom Institut ‚Standort + Markt‘ bestätigt, dass wir die niedrigste Leerstandquote in der Innenstadt seit zehn Jahren haben. Ich bin zuversichtlich, dass das Stadtmarketing unter neuer Führung mit Engagement und frischen Ideen Villach noch mehr Rückenwind geben wird.“ Aufsichtsrats-Vorsitzender Hubert Marko ergänzt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf die Umsetzung kreativer Ideen für diese wunderbare Stadt.“ Pierre Bechler fühlt sich geehrt, dass die Wahl der Jury auf ihn gefallen ist: „Ich freue mich auf die neue Position. Was gibt es schöneres, als die Stadt in der man lebt, selbst gestalten und weiterentwickeln zu dürfen?“