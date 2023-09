Weitere Ermittungen laufen

Mutter tötete ihr Baby: "Ich war mit der Situation über­fordert"

Kapfenberg - Am Mittwochnachmittag, 22. Feber 2023, in einer Wohnung in Kapfenberg ein männlicher Säugling tot aufgefunden worden. Die Mutter des Buben konnte nun einvernommen werden. Sie soll ihr Baby kurz nach der Hausgeburt getötet haben.