Zu Gast in Graz Punkte-Duell in Graz: Rot­jacken wollen sich den Sieg holen Klagenfurt/Graz - Am Freitag, 24. Februar 2023, ist es wieder so weit. Der EC-KAC trifft um 19.15 Uhr auf die Graz99ers. Die Klagenfurter konnten im letzten Heimspiel die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs sicherstellen. Bereits morgen im nächsten Auswärtsspiel hat der Rekordmeister die Gelegenheit, den fünften Rang im Endklassement zu fixieren. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (264 Wörter) © Werner Krainbucher

Klagenfurt bewies zuletzt eine gute Form. In acht der jüngsten neun Partien punktete man, sieben dieser Begegnungen wurden gewonnen. Auswärts verbuchte der Klagenfurter Eishockey-Club vier Siege in Folge und in nur einem der vergangenen elf Auswärtsspiele wurde er in regulärer Spielzeit bezwungen. Um den fünften Platz im Endklassement zu fixieren, müssen die Rotjacken in der Steiermark gleich viele Punkte holen wie die sechsplatzierten Vienna Capitals im Parallelspiel in Salzburg.

Steirer auf der Überholspur

Die Graz99ers liegen nach den zwei vergangenen Siegen wieder einen Zähler vor ihrem direkten Konkurrenten, dem HC Pustertal Wölfe, auf Rang zehn. Um diese Position zu behalten, müssen die Murstädter in ihren beiden verbleibenden Heimspielen (gegen Klagenfurt und Vorarlberg) gleich viele Punkte einfahren wie die Südtiroler in ihren ausständigen Partien. Die Steirer brachten in sechs ihrer letzten sieben Heimspiele Zähler auf ihr Konto.

Grünes Licht für meherer Spieler

Beim den Klagenfurtern wird sich die personelle Lage vor dem finalen Wochenende der Regular Season deutlich entspannen. Die zuletzt erkrankt ausgefallenen Cracks stehen allesamt wieder zur Verfügung. Von den Langzeitverletzten erhielten gleich drei Spieler das grüne Licht für die Rückkehr in den Spielbetrieb. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt im Saisonverlauf eine Serie gestartet und regelmäßig Punkte eingefahren, jetzt konnten wir eine eher schwache Phase unserer direkten Konkurrenten nutzen und uns vorzeitig für die Playoffs qualifizieren. Das sorgt für Erleichterung, aber wir werden am bevorstehenden Wochenende keinesfalls lockerlassen, um unseren guten Rhythmus nicht zu gefährden”, so Thomas Vallant, Verteidiger EC-KAC.