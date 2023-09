All-In-Verträge Nach "Überstunden­skandal": Bürger­meister beauftragt Stadt­rechnungshof mit Prüfung Klagenfurt - Der Fall rund um Magistratschef Peter Jost schlug hohe Wellen. Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider lässt nun sämtliche Überstundenleistungen vom Klagenfurter Stadtrechnungshof überprüfen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter) © Dieter Kulmer Photography

“Der Skandal um auffällige Überstundenabrechnungen und andere finanzielle Ungereimtheiten in der Landeshauptstadt Klagenfurt hat das akzeptable Ausmaß überschritten”, findet ÖVP-Stadtrat Max Habenicht und fordert eine Gebarungsprüfung des Magistrats: „Ob es um die horrenden Überstundenzahlungen an Spitzenpersonal geht oder um völlig jenseitige Personalleasingverträge: Das alles ist der Bürgerin, dem Bürger der Landeshauptstadt nicht mehr zumutbar. Man hat ja den Eindruck, dass es sich bei der Stadt Klagenfurt um den reinsten Selbstbedienungsladen handelt, wo sich eine Clique um Bürgermeister Scheider ungeniert die Taschen füllt.“ Deshalb verlangt Habenicht gemeinsam mit Stadtparteiobmann Markus Malle nun eine Prüfung der Personalkosten und Arbeitszeitaufzeichnungen durch den Landesrechnungshof. Die SPÖ Klagenfurt unterstützt die Forderung der ÖVP nach einer Überprüfung der Personalkosten und Arbeitszeitaufzeichnungen im Rathaus durch den Landesrechnungshof. Dies sagte heute Klubobmann Maximilian Rakuscha. Des Weiteren erwarte er sich von Bürgermeister und Personalreferent Scheider volle Aufklärung in der nächsten Sitzung des Stadtsenates.

Stadt­rechnungshof mit Prüfung beauftragt

„Ich habe den Klagenfurter Stadtrechnungshof damit beauftragt, in ihrer Höhe auffällige zur Auszahlung gebrachte Überstundenleistungen sämtlicher Abteilungen des Magistrats auf ihre rechtmäßige Erbringung zu überprüfen“, erklärt Scheider. Zudem lässt der Bürgermeister bekanntlich von der Fachabteilung ein einheitliches, transparentes und nachvollziehbares Entlohnungsmodell ausarbeiten. „Überstunden in diesem Ausmaß wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das System wird gänzlich umgestellt, damit diese Diskussion der Vergangenheit angehört“, sagt Bürgermeister Scheider.

All-In-Verträge

Für zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es All-In-Verträge geben, wo Überstunden nicht mehr ausbezahlt werden sollen. „Die Entlohnungskultur in der Stadt braucht eine klare, transparente und für alle nachvollziehbare Linie“, so Scheider.