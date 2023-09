Kollektivvertragsabschluss 9,3 Prozent mehr Lohn in Gastro­nomie und Hotelerie Kärnten - Nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden konnte ein tragfähiger Kollektivvertragsabschluss für das Hotel- und Gastgewerbe erzielt werden. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © Pexels / cottonbro studio

Die Wirtschaftskammer Kärnten gibt bekannt, dass ein tragfähiger Kollektivvertragsabschluss für das Hotel- und Gastgewerbe erzielt werden konnte. Die Löhne und Gehälter für die bis zu 35.000 Beschäftigten in Kärntens Gastronomie und Hotellerie werden ab 1.5.2023 um durchschnittlich 9,3 Prozent steigen.

Branche überdurchschnittlich hoch belastet

Die außergewöhnlich hohe Inflationsrate, getrieben durch die massiven Kostensteigerungen insbesondere beim Wareneinsatz und Energie, belastet die Betriebe im Hotel- und Gastgewerbe besonders stark. Zudem ist der Personalkostenanteil in dieser Dienstleistungsbranche überdurchschnittlich hoch. Vor diesem Hintergrund war es eine besondere Herausforderung, eine vertretbare Lohn- und Gehaltsanpassung vorzunehmen. Diese wird nun mit 1. Mai schlagend.

Mindestlohn angehoben

„Der erzielte Abschluss zeigt, dass sich die Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst sind“, erklären Stefan Sternad und Sigi Moerisch, Obmänner der WK Kärnten–Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, die Einigung der Sozialpartner. „Ein besonderes Anliegen war uns, den Mindestlohn für ungelernte Beschäftigte auf 1.800 Euro anzuheben und auch die Lehrlingseinkommen überproportional zu erhöhen. Den heurigen KV-Abschluss verstehen wir als nachhaltiges Zeichen der Wertschätzung für all unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die signifikante Anhebung der Lehrlingsentschädigung ist ein wichtiges Signal gegenüber unseren zukünftigen Fachkräften“, unterstreicht Moerisch.

Mehr im Lehrlingsbörserl



Die Lehrlingsentschädigungen werden um durchschnittlich 13,63 % angehoben und betragen künftig zwischen 925 Euro im ersten Lehrjahr und 1.305 Euro im vierten Lehrjahr. Die Erhöhung liegt somit um mehr als 5 % über der für den Abschluss maßgeblichen Jahresinflation von 8,6 %. „Der KV-Abschluss ist ein klares und sichtbares Zeichen an alle, die in der Tourismusbranche tätig sind. Unternehmen statt ständig Fordern und Schlechtreden ist unsere Devise!“, so Sternad.