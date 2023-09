Auch für Tiere Für mehr Alltags­qualität: In Welzenegg entsteht ein klimafitter Erholungswald Klagenfurt - Der Klimawandel schreitet spürbar voran. Das hat auch Auswirkungen auf die heimischen Wälder. Daher arbeitet die Stadt Klagenfurt mit der Abteilung Stadtgarten kontinuierlich und vorausschauend daran, eigene Waldbestände klimafit, attraktiv und zugänglich zu gestalten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) Stadtrat Max Habenicht überzeugt sich vor Ort von den Arbeiten im Glan-Erholungswald. © StadtKommunikation / Hude

Am Donnerstag fiel der Startschuss für das Projekt „klimafitter Glan Erholungswald“. Das Stadtgarten-Team setzt in den nächsten Wochen verschiedene Entwicklungsmaßnahmen an dem Waldstück zwischen Welzenegger Zeile und Glan um. Bestehende vitale Laubbäume werden gepflegt und um weitere ergänzt. Absterbende und nicht

anpassungsfähige Gehölze werden entfernt. So wird das Wäldchen in einen gesunden, klimafitten Mischwaldbestand umgewandelt. „Die Entwicklung solcher Klimawäldchen ist ein wichtiger Faktor für jede Stadt. Denn sie tragen nicht nur zur Luftverbesserung bei, sondern steigern auch die Lebensqualität und bieten innerstädtische Naherholungsgebiete. Dank den Mitarbeitern des Stadtgartenamtes sind wir in Klagenfurt immer am Puls der Zeit“, betont Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht (ÖVP).

Hoher Erholungsfaktor

Solche Waldbestände innerhalb der Stadt sind zugleich wichtige Freiräume mit einer hohen Erholungsfunktion. Um Erholungssuchenden einen möglichst einfachen Zugang zum Glan-Erholungswald zu ermöglichen, wird auch ein schmaler Steig aus Splitt und Schotter angelegt. Darüber hinaus werden die Stämme einiger Altbäume stehen gelassen. Diese sollen zukünftig als Habitatbäume für Insekten und Höhlenbrüter fungieren. Liegendes Totholz wird teilweise belassen oder verbaut und als Lebensraum für Kleinsäuger und Vögel dienen. Es wurden bereits rund 100 heimische Wildsträucher gepflanzt, die ebenfalls eine wichtige Lebensgrundlage für die Tierwelt darstellen werden.

Siedlungsnahe Freiräume stärken die Alltagsqualität

„Siedlungsnahe Freiräume sind ein wesentlicher Faktor der Alltagsqualität eines Wohnquartiers. In Welzenegg schreitet die Siedlungsentwicklung voran. Mit der Adaptierung dieses Bestandes zu einem kleinen Erholungswald mit hoher Biodiversität schaffen wir einen zusätzlichen städtischen Freiraum und leisten auch einen Beitrag zur Biodiversität“, sagt Stadtgarten-Direktor Heinz Blechl.