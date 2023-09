Die 13-jährige Tochter des Opfers hatte damals ihre Mutter im Keller blutüberströmt aufgefunden. Das Mädchen fand es verdächtig, dass der 33-jährige Tatverdächtige blutverschmiert wieder in die Wohnung kam, ihre Mutter aber nicht, daraufhin hielt sie Nachschau. Sofort wurden Einsatzkräfte alarmiert. Trotz jeglicher Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau an den schweren Verletzungen. 5 Minuten berichtete.

Grausam erstochen

Die Obduktion ergab schließlich, dass der Frau zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich zugefügt worden waren. Am Tatort fand man zudem einen Griff eines Küchenmessers mit abgebrochener Klinge. Mehr dazu liest du hier.

Tatverdächtiger geständig

Mehrere Male soll der 33-jährige Ex-Mann der Frau auf sie eingestochen haben. Bis kürzlich verleumdete er, die Tat begangen zu haben. Schlussendlich zeigte er sich nun doch geständig. “Als Motiv gab er an, ständig von seiner Ex-Frau gekränkt worden zu sein. Auch am Tattag sei es zu solchen Kränkungen gekommen, woraufhin er durchgedreht sei”, so Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber 5 Minuten.