"Selbstvertrauen tanken"

Morgen in der Villacher Stadthalle: Adler duellieren sich mit HC Pustertal

Villach - Liga-Grunddurchgangs-Finale in der Stadthalle: Die „Adler“ empfangen am morgigen Freitag um 19.15 Uhr den HC Pustertal. Während sich die Blau-Weißen schon fix für das Playoff qualifizierten, kämpfen die „Wölfe“ aus Südtirol noch um einen Platz in der Qualifikationsrunde.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter)