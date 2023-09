Verantwortung Erde Eröffnungsfeier: Das MYZEL wächst in der Lederergasse Villach - Die politische Bewegung Verantwortung Erde eröffnet einen neuen Freiraum in der Lederergasse. Am Samstag warten das erste Saatgutfest des Jahres, Schenk- bzw. Tauschtische und ein Album-Release Konzert der Liedermacherin „Waldfee“ auf alle Interessierten. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © MYZEL

Das MYZEL ist ein Konsumzwang-freier Raum, in dem Wissen und Fähigkeiten weitergegeben werden. Hier kann auf dem Boden von Kultur, praktischem Wissen und Diskurs der gesellschaftliche Wandel gedeihen und sich vernetzen. Die Bewegung ERDE hofft, mit der Eröffnung des neuen Freiraums in der Lederergasse positiv zum zivilgesellschaftlichen und kulturellen Leben in Villach beizutragen, indem dort Veranstaltungen stattfinden, aber auch ein offener Raum für zivilgesellschaftliche Initiativen sowie Einzelpersonen entsteht.

Knotenpunkt für Menschen und Initiativen

Die für diesen gesellschaftlichen Wandel so wichtigen lokalen Initiativen und Organisationen finden im MYZEL einen Platz für Austausch und regelmäßige Treffen. Das Wort MYZEL steht für das unterirdische Netzwerk der Pilze, das Informationen und Impulse übermittelt. Auch der neue Freiraum soll zur Stärkung des Wandelnetzwerks in der Region beitragen und zu einem Knotenpunkt für jene Menschen und Initiativen werden, die sich für eine gesellschaftliche Transformation engagieren.

“Nach unzähligen Stunden in denen geschraubt, montiert, gestaltet und dekoriert wurde, ist es nun an der Zeit, die Eröffnung des MYZELS zu feiern”, heißt es in einer Aussendung. Am Samstag, den 25.02.2023 in der Lederergasse 18 beginnt der Tag im MYZEL um 13:00 Uhr mit dem ersten Saatgutfest des Jahres. Ab 19:00 Uhr beginnt das Konzert der aktivistischen und naturverbundenen Liedermacherin „Waldfee“. Sie wird zum ersten Mal aus ihrem neuen Album “Wildes Herz” spielen. Danach wird der Gelegenheit zum Tanzen geben.